Akdoğan ve Avcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akdoğan, haber kategorisinde spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğraflarını seçerken çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Geceyi aydınlatan" başlıklı fotoğraf karesine oy verdi.



Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu aktaran Akdoğan, "Herkesin emeklerine sağlık. Anadolu Ajansı'na çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Yılmaz ise spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" ve çevre yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırık kalp" fotoğraflarına oy kullandı.

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