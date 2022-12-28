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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dedelerinin hayalini gerçekleştiren kardeşler, zeytinyağı ihraç ediyor

AA

Dedelerinin hayalini gerçekleştiren kardeşler, zeytinyağı ihraç ediyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karamanlı iki kardeş, dedelerinin hayali olan zeytinyağı tesisini memleketleri Karaman'ın Cerit köyünde kurdu.

Konya'nın Hadim ilçesinden doğan Göksu Nehri'nin Toros Dağları'ndan geçerek vadide oluşturduğu mikroklima etkisiyle yetişen yabani zeytin ağaçlarından elde ettiği ürünü 1960'lı yıllarda ticarete kazandıran "Emir Çavuş" lakaplı Mustafa Ülker'in torunları Mustafa (37) ve Arif Burak Ülker (32) kardeşler, Karaman merkeze bağlı Cerit köyünde dedelerinin hayali olan zeytinyağı tesisini kurmaya karar verdi.

Hazırladıkları projeyi hayata geçiren iki kardeş, 2 yıl önce faaliyete geçen ve dedelerinin lakabını taşıyan tesiste yıllık ortalama 5 bin ton zeytin işliyor.

Kardeşlerden Mustafa Ülker, AA muhabirine, dedesinin 1960'lı yıllarda köyün çevresinde yetişen yabani zeytinleri bölge halkından satın alarak ticaretini yapmaya başladığını belirtti.

Dedesinin geçen yıl 93 yaşında vefat ettiğini dile getiren Ülker, dedesinin geçmiş yıllarda yaptığı zeytin ticareti sayesinde bölge halkının zeytincilikle tanıştığını söyledi.

Ülker, Karaman'da zeytin üretiminin yaygınlaşmasına rağmen bölgeye en yakın zeytinyağı tesisinin Mersin'de olduğuna işaret ederek, dedesinin bölgeye bir zeytinyağı tesisi kurulmasını istediğini ve dedesinin bu hayalini yıllar sonra gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Dedemin isteğini yerine getirmek ve bir eksikliği gidermek için bu tesisi kurmaya karar verdik ve kurduk. İki sene önce bu tesis işlemeye başladı. Dedemin bir hayaliydi. Dedem geçen sene vefat etti ama bu tesisi görüp öyle vefat etti." diyen Ülker, bölgenin zeytin üretimi için çok uygun bir yer olduğunu, burada üretilen zeytinden elde edilen yağın asit oranının çok düşük olduğunu kaydetti.

Bölgede zeytinciliğin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ülker, şöyle konuştu:

"Tesisimizde günlük 220 ton zeytin işleme kapasitemiz var. Yıllık ortalama 5 bin ton zeytin işliyoruz. Bu yıl 160 ton zeytin yağı ihraç ettik. Bundan elde ettiğimiz zeytinyağının tamamını Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ve Afrika'ya gönderiyoruz. Yağımızın kalitesi çok iyi. Kaliteyi ifade eden asit oranı çoğu zaman 0,4 oranında çıkıyor. Natürel sızma zeytinyağımız çok doğal, lezzetli, ağzımızda biraz yeşil elma tadı bırakan leziz bir yağ."

Doğru tarım uygulamaları ve devletin desteğinin devam etmesi halinde bölgenin zeytin üretiminde daha da iyi bir noktaya gelebileceğine dikkati çeken Ülker, "İlimiz zeytinin endüstriyel tarafıyla yeni tanışıyor. Burada zeytin tatlandırma tesisi de kuracağız. Karaman Ticaret ve Sanayi Odasıyla coğrafi işaret için ortak bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı.

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