KMÜ'de 6. Öğretim Teknolojileri Sergisi açıldı

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimler Fakültesi tarafından "6. Öğretim Teknolojileri Sergisi" açıldı.

KMÜ Taha Akgül Spor Salonunda açılan sergiye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Odabaş, Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Lök, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, okul müdürleri, fakültenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Spor Bilimler Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri dersi kapsamında hazırladıkları sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Veysel Temel şunları söyledi:

"Öğretmen adayı öğrencilerimizin imkansızlık içerisinde kaldıklarında dersleri daha verimli hale getirmek adına neler yapabileceklerini gösteren bir sergi oldu. Sergimizde özgün tasarımlardan oluşan 17 eser yer alıyor. Öğretmenlik sadece teorik eğitimde değil aynı zamanda fiziksel öğretimde de kendini gösterebilmeyi gerekli kılan bir meslek dalı. Bugün gerek üniversitemizden gerekse ilimizdeki 12 okuldan öğrencilerimizin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde destek olan tüm yöneticilerimize ve eserleri ile katkı sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

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