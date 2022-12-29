Karaman'da Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş'ün katılımı ile "Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı Osman Gümüş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonundaki programda okul sporlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile eş güdümlü olarak yürütülen bir faaliyet olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak salgın sonrasında faaliyetlerin hız kazandığını belirten Gümüş, "İl Müdürümüzün gayretleriyle üst düzey spor müsabakalarını Karaman’da yapmaya çalışıyoruz. Okul sporları olarak da Karaman gayet iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Sizden tek dileğimiz okul sporlarını sadece bir yarışma olarak görmemeniz. Okul sporlarını gerçekleştirirken bizim amacımız öğrencilerin sosyal yönlerini güçlendirerek ekip ruhuyla hareket etmesi ve dostluk, kardeşlik bilincini oluşturmaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, spor ve eğitimin ayrılmayan iki unsur olduğunu belirterek spordaki mücadele ruhunun her alana taşınması gerektiğini ifade etti.



Program, Karaman'da okul sporları faaliyetlerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında daha aktif hale gelmesi ve katılımın en üst düzeye çıkarılması için neler yapılacağı hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.



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