Karaman'da "Öğretmeyi Öğreniyoruz" materyal sergisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da "Öğretmeyi Öğreniyoruz" materyal sergisi

AA

Karaman'da "Öğretmeyi Öğreniyoruz" materyal sergisi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından "Öğretmeyi Öğreniyoruz" materyal sergisi düzenlendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dursun Odabaş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Coşkun, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Genel Sekreter Ahmet Tüfekci ile üniversitenin akademik ve idari personelinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen sergiye yoğun ilgi gösterildi.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi kapsamında yıl sonu etkinliği olarak hazırlanan sergide 162 öğrencinin eserleri ziyaretçilerle buluştu. Pano, maket, afiş gibi farklı teknikler kullanılarak hazırlanan sergide 500’e yakın el emeği materyal görücüye çıktı.

Açılışta konuşan İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Başkonak sergiye katılan öğrencileri tebrik etti.

Başkonak şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi farklı kurumlarda eğitimci olarak görev alacak öğrencilerimizin pedagojik yeterliklerinin artırılması için her türlü imkanı sağlayan üniversitemiz yetkililerine teşekkür ederim. Görevlerine tecrübe edinmiş bir şekilde başlayabilmeleri açısından bu tip etkinlikler büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin her birisini nitelikli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ve başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Karaman'da Okul Sporları Planlama ve Değerlendirme ...
KMÜ'de 6. Öğretim Teknolojileri Sergisi açıldı
YEREL HABERLER KMÜ'de 6. Öğretim Teknolojileri Sergisi açıldı
Karaman'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Karaman'da vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Karaman'da bir kadını öldüren köpeğin sahibi 6 yıla kadar hapisle yargılanacak
YEREL HABERLER Karaman'da bir kadını öldüren köpeğin sahibi 6 yıla ...
Dedelerinin hayalini gerçekleştiren kardeşler, zeytinyağı ihraç ediyor
YEREL HABERLER Dedelerinin hayalini gerçekleştiren kardeşler, ...
Akdoğan ve Avcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Akdoğan ve Avcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.