Karaman'da belediye çalışmaları sürüyor

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi'nin, asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürdüğü devam edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan bölgelerde eksikliklerin tamamlanması için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ekipler, Sanayi Sitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Bölgesi ve Şeyh Şamil Mahallesi'nde sıcak asfalt, Piri Reis Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve bağlı sokaklarda kaldırım çalışması, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'nde kaldırım çalışmaları sürüyor. Kent genelinde altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin hava şartları elverdiği sürece devam edecek." ifadesine yer verildi.

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