Vali Akkoyun Halk Gününde vatandaşlarla buluştu

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Halk Gününde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda vatandaşlarla görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Akkoyun, iletilen ihtiyaç ve taleplerin çözümü için toplantıda hazır bulunan ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.



Akkoyun, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, açık kapının milletin kapısı olduğunu belirterek," Bu toplantılarda vatandaşlarımız her türlü sorununu ve talebini buradan rahatlıkla iletebilir. Vatandaşlardan gelen başvuruların bizzat takipçisi olacağız. Halk Gününe katılmak isteyen vatandaşlar görüşme taleplerini, valilik binasındaki Açık Kapı Şube Müdürlüğü aracılığıyla, Alo 179 hattını arayarak veya valilik web sitemizde yer alan Açık Kapı modülünden (https://www.acikkapi.gov.tr/) mobil olarak iletebilirler." ifadesini kullandı.

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