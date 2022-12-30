BBP Karaman Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da, BBP Merkez İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

BBP Karaman İl Başkanı Mesut Soyfidan, Yunus Emre Konferans Salonundaki kongrede, ilçe başkanlığında görev alacak partililere çalışmalarında başarı diledi.

Soyfidan, "Karaman'ın insanlarını ülkesine, milletine, bayrağına ezanına sevdalı insanların ruhuyla seviyoruz. Sizlerin de destekleriyle başarılı olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Tek liste ile gidilen seçinde oy birliğiyle Süleyman Acaruygun BBP Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

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