Taş ve Çetinkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taş, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün, "Şampiyonlar", haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi sınırımız var", Çevre-Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık Ritüeli" fotoğraflarını oyladı.

Albay Çetinkaya ise spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Zaferin yumrukları", haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarına oy kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu aktaran Taş ve Çetinkaya, "Herkesin emeklerine sağlık. Fotoğrafların tamamı bir birinden güzel. Seçerken zorlandık. Anadolu Ajansı'na çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.