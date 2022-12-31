Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'dan yeni yıl mesajı

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı mesajında, 2023'ün, kent ve ülke başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Yeni yılın herkes için güzel başlangıçlara vesile kılacak huzurlu bir yıl olmasını dileyen Kalaycı, "Bu vesileyle Karamanlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve refahını artırmak için gayretle sürdürdüğümüz çalışmalarımıza, 2023'de aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ederek milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, tüm hemşerilerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

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