Karaman Valisi Akkoyun yeni yıl mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir dönüm noktası olacak olan 2023 yılında da kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, kutlu tarihimizden aldığımız ilhamla asrımızın 'Türkiye Yüzyılı' olması için devletimize ve milletimize hizmet etme gayretimizin daha da artacağını ifade etmek istiyorum. İlimizin gelişmesi adına 2022'de her alanda yapılan yatırımların ve gerçekleştirdiğimiz projelerin, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız. 2023 yılında da kararlılıkla devam ettirilmesi en önemli hedefimizdir. Bu düşüncelerle 2023'ün Karaman'ımıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum."





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