Karaman Valisi Akkoyun görevdeki personelin yeni yılını kutladı

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, görev başındaki kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Akkoyun, beraberinde Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya ile kentin çeşitli bölgelerinde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün uygulama noktasını ziyaretinde görevli polislerin yeni yılını kutlayan Vali Akkoyun, Ereğli yolundaki jandarma uygulama noktasında jandarma ekipleriyle bir süre sohbet etti.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılbaşını görevinin başında geçiren doktor, sağlık personeli ile hastanedeki hastaları ziyaret eden Akkoyun, hastalara acil şifalar diledi.

Akkoyun daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı merkezini ziyaret ederek personelin yeni yılını kutladı.

Vali Akkoyun ziyaret sonrası AA muhabirine, görev başında bulunan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Herkesin yeni yılını kutlayan Akkoyun, "Sizlerin yeni yılınızı tebrik ediyoruz. 2023 İnşallah huzurla mutlulukla bereketle dolu bir yıl olur. Bu gece görevi başında olan polisimizi, jandarmamızı itfaiyemizi, sağlık personelimizi ziyaret ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde, yaşam alanlarında huzurlu yaşarken bu kardeşlerimiz bu saatlerde sabaha kadar görev yapacaklar. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı görevler kolaylıklar diliyorum."





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