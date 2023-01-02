KMÜ'de "Final Öncesi Motivasyon" etkinliği

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Genç Eğitimciler Öğrenciler Topluluğu tarafından "Final Öncesi Motivasyon" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Genç Eğitimciler Öğrenciler Topluluk Başkanı Aygül Kol'un açıLIŞş konuşması ile başladı.

Topluluk Başkanı Kol, öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlayıcı nitelikte sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Karataş ise sınavların eğitim–öğretim hayatının olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Girilen ve girilecek olan bu sınavların ideallere giden yolda önemli duraklar olduğunun altını çizen Karataş, şunları kaydetti:

"Bu yüzden sınavlara hazırlanmakta gösterdiğiniz özen, aslında kendi hayatınıza gösterdiğiniz özen ile eşdeğerdir. Sınavlardan başarılı olma arzu ve çabanız aslında ideal olarak belirlediğiniz hedeflere ulaşma arzu ve çabanız ile eşdeğerdir. Başarı duygusunu da başarısızlığın verdiği pişmanlıkları da sınavlar sayesinde tadıyorsunuz. Eksikliklerinizi sınav sayesinde fark ediyor, kendinizi tanıyorsunuz."

Öğrencilerin final öncesi hem bilgilendirildiği hem de eğlendiği program, teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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