Karaman'da okullararası yıldızlar basketbol il birinciliği müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da okullararası yıldızlar basketbol il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul sporları yıldızlar (kız-erkek) basketbol il birinciliği müsabakalarında, 10 okul takımından 120 sporcu birincilik mücadelesinde bulundu.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda 5 gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcular il birinciliği için ter döktü. Karaman il hakemlerinin görev yaptığı müsabakalarda kızlarda İmaret Ortaokulu, erkeklerde Özel Karadağ Ortaokulu şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda oluşan genel sıralamada ise kızlarda İmaret Ortaokulu birinci, Özel Karadağ Ortaokulu ikinci, Özel Babaoğlu Ortaokulu üçüncü, Özel Başarı Ortaokulu dördüncü olmayı başardı.



Erkekler Özel Karadağ Ortaokulu birinciliği, Özel İsabet Ortaokulu ikinciliği, Özel Başarı Ortaokulu üçüncülüğü, Özel Babaoğlu Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Kategorilerinde il şampiyonu olan İmaret Ortaokulu ile Özel Karadağ Ortaokulu ayrıca, düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etmeye hak kazandı.





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