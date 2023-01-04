Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 şüpheli yakalandı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 277 sikke, 27 yüzük, tarihi değeri olduğu değerlendirilen ve deri üzerine farsça yazılmış 1 kitap, 1 testi, 9 ok ucu, 28 obje, 2 detektör, 1 zemin ölçmede kullanılan cihaz, detektörlere ait muhtelif cihazlar ele geçirildi.

Deri kitabı 3 milyon dolara satmaya çalıştıkları öne sürülen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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