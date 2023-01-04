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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da 8 günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

AA

Karaman'da 8 günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 günlük bebeğe kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 8 gün önce Konya'da dünyaya gelen ve damarlarında kirli kan ile temiz kanın birbirine karışması sonucu ağır kalp hastalığı bulunan bebeğin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Alp tarafından yapılan tetkiklerin ardından bebeğin operasyona alındığı aktarılan açıklamada, "Cerrahi yapılabilmesi için akciğer damarının nereden çıktığı gibi durumun değerlendirilmesi için anjiyo yapıldı. Akciğer damarının yeri netleştirilerek, hasta cerrahi operasyona hazırlandı." ifadesine yer verildi.

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karamanımızda vermiş olduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi son yıllarda oldukça hızlı artmaktadır. Hizmet kalitemizin artmasının alanında başarılı doktorların tıp fakültesi aracılığıyla ilimize kazandırılmasının etkisi oldukça fazladır. Daha geçtiğimiz yıllarda farklı illere hasta sevk ederken, bugün ilimize dışarıdan hasta kabul etmekteyiz. Bu başarı doktorlarımızın ne kadar çalışkan ve branşlarında uzman olduklarının kanıtıdır. Karaman halkımıza bu hizmetleri gerçekleştirirken, sağlık ordumuzun güçlenmesine katkıda bulunan değerli mesai arkadaşımız hocamıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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