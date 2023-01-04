CHP Karaman İl Başkanlığı'nda devir teslim

KARAMAN (AA) - CHP Karaman İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden Mustafa Cem Kağnıcı, görevi Ayşegül Yıldız'a devretti.
Yıldız, parti il binasında düzenlenen törende, bugüne kadar partiye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.
Her zaman tüm kadrolarla el ele olacaklarını aktaran Yıldız, "Sokaklarda, çarşılarda, alanlarda, evlerde herkese bir kadının sıcak eli dokunacak. Sevinçleri, hüzünleri, umutları paylaşacağız. Küskünlükler, kırgınlıklar oldu. Bizden bazı sebeplerle yolları ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlarla bir kere helalleşeceğiz." ifadesini kullandı.
Törene CHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Recai Evcen, geçmiş dönem il başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.