Karaman Teknoloji ve Girişimcilik Projesi hayata geçiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Valiliği ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ile KMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ın imzasıyla yürürlüğe giren eğitim odaklı protokolle Karaman Teknoloji ve Girişimcilik Projesinin hayata geçeceği belirtildi.

Açıklamada proje kapsamında imzalanan protokolle, bilimsel, teknolojik ve yenilikçi yaklaşımlarla gençlerin yetiştirilmelerinin sağlanması, girişimciliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve bir "teknolojik girişimcilik merkezi" kurulmasının amaçlandığı ifade edildi.

Kurulan merkezin 6 adet atölye ve alandan oluşacağının vurgulandığı açıklamada, "Bu atölyelerde yapay zeka, sanal gerçeklik ve meta-verse, otonom araç ve endüstriyel otomasyon, blok zincir, NFT, e-ticaret, e-spor merkezi ve eğitim salonu, teknolojik tarım ve prototipleme, plenataryum gibi konular işlenecek." denildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.