Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, salıverildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
Diğer 5 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince 4 Ocakta yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen ve deri üzerine Farsça yazılmış kitap ele geçirilmişti.