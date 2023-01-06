Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Diğer 5 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekiplerince 4 Ocakta yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda tarihi eser ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen ve deri üzerine Farsça yazılmış kitap ele geçirilmişti.

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