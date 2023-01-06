Karaman'da tarihi eser operasyonunda yakalanan zanlıya ev hapsi

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden birine ev hapsi verildi, 18'i serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 19 zanlı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden İ.A'ya 2 ay süreyle ev hapsi verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 Ocak'ta düzenlediği tarihi eser operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.