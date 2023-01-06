Karaman'ın ilk Duyu Bütünleme Odası açıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu bünyesinde özel öğrencilerin eğitim ve rehabilitasyonuna yönelik kurulan Duyu Bütünleme Odası'nın açılışı yapıldı.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Kılınç ile veliler ve öğrencilerin katıldığı açılış programının kurdelesi öğrencilerle kesildi.

Katılımcılara bilgi veren Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Barbaros Orman, "Duyu Bütünleme Terapisi Odası ile öğrencilerin duyusal problemlerinin iyileştirilmesi ve eğitim- öğretim etkinliklerini en verimli şekilde desteklenmesi hedefleniyor. Duyu Bütünleme Odası ile kurulan sistem aracılığıyla odaya konan her bir materyal, farklı bir duyunun harekete geçirilmesi üzere tasarlanmıştır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, özel eğitim konusunda son yıllarda katedilen mesafenin sevindirici düzeye ulaştığını belirterek, Duyu Bütünleme Odası'nın Karaman için hayırlı olmasını diledi.

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