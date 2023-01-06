Karaman'da küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman'da okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları son gün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.



Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda iki gün boyunca devam eden müsabakalarda 30 okul takımından 90 sporcu il birinciliği için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda küçük kızlarda Mevlana Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü, Mümine Hatun Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde Mümine Hatun Ortaokulu birinciliği, 100. Yıl Ortaokulu ikinciliği, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncülüğü, Bifa Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.



Karma takımda ise Esentepe Ortaokulu birinci, 100. Yıl Ortaokulu ikinci, Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Mümine Hatun Ortaokulu dördüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde il birincisi olan takımlar düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise düzenlenen törenle verildi.

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