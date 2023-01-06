Karaman'da küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi

AA

Karaman'da küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları sona erdi

KARAMAN (AA) - Karaman'da okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullararası küçükler floor curling il birinciliği müsabakaları son gün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Fatih Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda iki gün boyunca devam eden müsabakalarda 30 okul takımından 90 sporcu il birinciliği için mücadele etti.

Müsabakalar sonunda küçük kızlarda Mevlana Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü, Mümine Hatun Ortaokulu dördüncü oldu.

Erkeklerde Mümine Hatun Ortaokulu birinciliği, 100. Yıl Ortaokulu ikinciliği, Yavuz Selim Ortaokulu üçüncülüğü, Bifa Ortaokulu dördüncülüğü elde etti.

Karma takımda ise Esentepe Ortaokulu birinci, 100. Yıl Ortaokulu ikinci, Göktepe Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Mümine Hatun Ortaokulu dördüncü oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde il birincisi olan takımlar düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise düzenlenen törenle verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'ın ilk Duyu Bütünleme Odası açıldı
YEREL HABERLER Karaman'ın ilk Duyu Bütünleme Odası açıldı
Karaman'da tarihi eser operasyonunda yakalanan zanlıya ev hapsi
YEREL HABERLER Karaman'da tarihi eser operasyonunda yakalanan ...
Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ...
Karaman Teknoloji ve Girişimcilik Projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Karaman Teknoloji ve Girişimcilik Projesi hayata ...
KMÜ Rektörü Karaman'a ziyaretler
YEREL HABERLER KMÜ Rektörü Karaman'a ziyaretler
CHP Karaman İl Başkanlığı'nda devir teslim
YEREL HABERLER CHP Karaman İl Başkanlığı'nda devir teslim
Karaman'da 8 günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Karaman'da 8 günlük bebeğe kalp ameliyatı yapıldı
Arkadaşı, 17 yaşındaki Ali'yi 8 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER Arkadaşı, 17 yaşındaki Ali'yi 8 yerinden bıçakladı
Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Karaman'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 7 şüpheli ...
Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Karaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 19 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.