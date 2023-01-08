Karaman'da çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

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KARAMAN (AA) - Karaman'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çeltek Mahallesi'nde bir evin mutfak kısmında yangın çıktı.



Ev sahipleri bulaşık makinesinin elektrik aksamından çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen ve olaydan yaklaşık 1 saat sonra fenalaşan Teslime B. (80), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



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