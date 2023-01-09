Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kalaycı, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basının bireyler ve kurumlar arasındaki doğru veri akışını sağlayan, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkin aracı olduğunu belirtti.

Bu mesleği icra etmekte olan gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarıp bir anlamda kamu vicdanının sesi olduklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına yürekten inandığımı ifade ederek, her koşulda büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, huzur ve başarılar diliyor, yaşamlarını yitiren basın emekçilerini de saygı ve minnetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.