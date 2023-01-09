Karaman Belediye Başkanı Kalaycı'nın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kalaycı, mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basının bireyler ve kurumlar arasındaki doğru veri akışını sağlayan, düşünce ve haber alma özgürlüğünün en etkin aracı olduğunu belirtti.
Bu mesleği icra etmekte olan gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarıp bir anlamda kamu vicdanının sesi olduklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Bu anlamda, ilimizde görev yapan basın mensuplarımızın üzerlerine düşen görevi ziyadesiyle yaptığına yürekten inandığımı ifade ederek, her koşulda büyük bir özveriyle çalışan yerel ve ulusal basınımızın güzide temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, huzur ve başarılar diliyor, yaşamlarını yitiren basın emekçilerini de saygı ve minnetle anıyorum."