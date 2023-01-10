10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlamaları

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KARAMAN (AA) - BBP Karaman İl Başkanı Mesut Soyfidan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Soyfidan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin, gece gündüz, yaz kış, yağmur, çamur demeden, zorlu şartlarda çoğu zaman tehlikeli olaylarda haber yapabilme uğruna çok büyük emekler verdiğini dile getiren Soyfidan, "Sizlere her zaman destek olabilme adına elimizden geleni yapıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz, Doğru güvenilir haberler şehrin aynasıdır. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Soyfidan, daha sonra gazetecilere plaket takdim etti.

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