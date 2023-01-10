Karaman Valisi Akkoyun'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında gazeteciliğin, vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi konusunda, demokrasinin de bir gereği olarak büyük önem taşıdığını belirtti.

Gazetecilerin kamuoyunun haber alma ihtiyacını, toplumsal mesuliyet şuuru içinde demokratik ve insani değerlere hassasiyet göstererek karşıladığını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimizin mesleklerini icra ederken doğruluk ve hakkaniyet noktasında gösterdikleri ilkeli ve tavizsiz duruşları, basınımıza ve basın mensuplarımıza olan güveni arttırdığı gibi demokrasimizin güçlenmesine de büyük katkılar sağlamaktadır. Bilginin yayılma hızının artması ve ilerleyen teknolojiyle birlikte geleneksel haberciliğin yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medya gibi yeni mecralarda da bu ilkeli duruşun muhafaza edilmesi çok önemlidir. Karaman'da ve ülkemizin dört bir yanında özveri ve gayretle çalışan bütün gazetecilerimize, basın mensuplarımıza en derin sevgilerimi ve şükranlarımı iletiyorum. Bu düşüncelerle bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

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