10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Akkoyun, gazeteciliğin, vatandaşların haber alma ve doğru bilgilendirilmesi hususunda demokrasinin gereği olarak büyük önem taşıdığını söyledi.

Doğru, dürüst ve hakkaniyetle yürütülen habercilik ve gazeteciliğin, demokrasinin ve fikir özgürlüğünün kuvvetli bir tezahürü olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Mesleğinizi dürüstlük ve hakkaniyet çerçevesinde icra etmeniz, ilkeli duruşunuz, ilimiz ve ülkemiz medyası ve gazeteciliği için çok ama çok kıymetlidir. Hakikatin sesi siz gazetecilerimize, aziz milletimizin yüzyıllık hedeflerini gerçekleştirmesinde ve aydınlık yarınlarına ulaşmasında mühim vazifeler düşmektedir."

Yapılan konuşmaların ardından Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Önder Demirkollu, Vali Akkoyun'a hediye takdim etti.

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