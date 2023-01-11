Karaman'da "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başlatıldı

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KARAMAN (AA) - Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen "Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağış kampanyası Karaman Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına kitap bağış kampanyasına destek verme çağrısında bulundu.

Gerçekleştirilen kitap bağışlarının bütün cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara katkı sağlayacağına ve faydalı olacağına inancının tam olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Akkoyun ve beraberindekiler Cezaevi kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve daire müdürleri katıldı.

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