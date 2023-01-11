Karaman'da 1 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan kavgada 1 kişiyi öldüren, 1 kadını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, yaralanan Ayşegül Gün'ün Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki telefoncuda, dün, Ayşegül Gün ile B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. B.D, bıçakla Gün ve iş yerinde bulunan oğlu Enes Gün'ü bıçaklayarak kaçmıştı. Enes Gün, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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