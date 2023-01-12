Karaman Valisi Akkoyun'un kurum ziyaretleri sürüyor

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun kurum ziyaretleri kapsamında Gümrük Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak Gümrük Müdürlüğünü ziyaret eden Akkoyun, İl Müdürü Dilek Delice Dalman'dan kurum çalışmaları ve ilin dış ticaretiyle ilgili bilgi aldı.

Ardından Gümrük Müdürlüğü personelleri ile bir süre sohbet eden Akkoyun, görevlerini özveriyle yürüten müdürlük personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne geçen Akkoyun'a, SGK İl Müdürü Serdar Fındık kurum çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Müdürlük çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Akkoyun, gayretle görevlerini sürdüren Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

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