Karaman'da 7 köy okulu Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü

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KARAMAN (AA) - Karaman'da kapalı durumdaki 7 köy okulu binası, yapılan çalışmaların ardından "Köy Yaşam Merkezi" olarak hizmet vermeye başladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, yakın zamanda yeni köy yaşam merkezlerinin açılışının yapılacağını, köylerdeki okulların 7'den 70'e buluşma noktası olacağını belirtti.

Kullanılmayan köy okulu binalarının ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi kurs merkezlerine dönüştürülerek eğitim sistemine kazandırıldığını aktaran Çalışkan, şunları kaydetti:

"Çocuk, genç ve yetişkinlerin aynı zamanda ve aynı mekanda eğitim görmesini sağlayarak hayat boyu öğrenme felsefesiyle köy yaşam merkezlerinde örgün eğitimden, bahçecilik, ormancılık, tarım teknolojileri, el sanatları, gıda ve hayvancılık gibi yaygın eğitim kurslarıyla geniş bir yelpazede eğitimler verilebiliyor. Muhtarlarla sağlanan iş birlikleriyle köy yaşam merkezlerinde verilen kurslarla köy sakinleri daha etkili ve verimli vakit geçirecek. Karaman'da ilk etapta 7 köy yaşam merkezi faaliyete geçti. İlerleyen süreçte, bu rakama yeni merkezler ilave edilecek."

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