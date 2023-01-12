Karaman'da Okullararası Yıldız Kızlar Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Okullararası Yıldız Kızlar Floor Curling İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar, 12 okul takımından 36 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu. Müsabakalarda Mevlana Ortaokulu şampiyon, Özel Karadağ Ortaokulu ikinci, Mumine Hatun Ortaokulu üçüncü, Alparslan Ortaokulu dördüncü oldu.

Mevlana Ortaokulu, Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman’ı temsil etme hakkı kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

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