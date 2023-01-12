KMÜ Rektörlüğüne getirilen Gavgalı görevine başladı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı görevine başladı.



Resmi Gazete’nin 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı rektörlük binasında fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile idari personel karşıladı.

Cübbesini giyerek görevine başlayan Rektör Gavgalı, akademik ve idari personelle bir araya geldi.

Karaman'ın tarihi, kültürü, tabiatı ve gönlü güzel insanları ile Anadolu'nun gözbebeği bir kenti olduğunu ifade eden Gavgalı, Karamanlı bir akademisyen olarak bu güzel şehre ve bu şehrin en önemli değerlerinden KMÜ'ye hizmet edecek olmanın haklı gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin en genç üniversiteleri arasında yer almasının yanında önemli bir gelenek ve tecrübeye de sahip olan KMÜ'nün bugüne kadar elde ettiği başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmanın gayretinde olacağını belirten Gavgalı, şunları kaydetti:

"Bunun için gece-gündüz demeden çalışacağımızın bilinmesini isterim. Üniversitemiz, şehrin gelişimi noktasında lokomotif olma görevini önümüzdeki süreçte daha da hissettirecektir. KMÜ şehriyle bütünleşen yapısıyla her alanda Karaman'ın gelişimine ve büyümesine katkı vermesi en önemli gündem maddelerimizden biri olacaktır. Tüm kurum ve kuruluşlarla el ele vererek şehrimiz, ülkemiz ve geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için görevimizi en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceğiz. Bu noktada en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacaktır."

Gavgalı, konuşmasında üniversitenin tüm birimlerini ziyaret edip mevcut eksiklikleri ve talepleri dinleyeceğini vurgulayarak, "Tıp ve Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültelerimiz başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerimizin daha iyi noktalara gelmesi için gereken çalışmaları yapacağız. Üniversitemizin öğrencilerimiz ve Karaman adına daha etkin bir kurum olması için çaba göstereceğiz." dedi.

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