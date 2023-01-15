GÜNCELLEME - Karaman'da cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GÜNCELLEME - Karaman'da cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu

AA

GÜNCELLEME - Karaman'da cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu

KARAMAN (AA) - Karaman'da caminin bahçesinde terk edilmiş halde bulunan bebek, hastanede tedaviye alındı.

Mansurdede Mahallesi'ndeki Çelebi Camisi'nden çıkanlar, kapıda battaniyeye sarılı bebek olduğunu fark etti. Cemaatin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kız bebek, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Vurucu, gazetecilere, bebeğin 2 kilo 84 gram ağırlığında olduğunu söyledi.

Bebeğin 1 hafta veya 10 günlük olduğunu belirten Vurucu, şunları kaydetti:

"Bebeğin göbek bağı düşmüş. Gözleri hala ödemli ve şiş duruyor. Bebek geldiğinde genel durumu iyiydi. Muhtemelen karnı doyurulup öyle bırakılmış. Kan şekeri iyi ve vücut ısısı da yerindeydi. Çocuğumuzu yenidoğan servisimize yatırdık. Şu an bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kan aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var. Onun için ışık tedavisine başladık. Bebeğimiz sağlıklı ve şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre planımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar. Zeynep bebek demişler, annesi öyle yazmış."

Cami cemaatinden Keramettin Özden de yatsı namazından çıkarken bebeği gördüklerini belirterek, "Bebeği kapının önünde bulduk. Baktık yaşıyor hemen polis ekiplerine durumu bildirdik. Daha sonra ambulansla bebeği hastaneye götürdüler." dedi.

Polis, bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu
YEREL HABERLER Karaman'da cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu
(Görüntülü) KARAMAN - 1 HAFTALIK BEBEĞİ CAMİ AVLUSUNA TERK ETTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARAMAN - 1 HAFTALIK BEBEĞİ CAMİ ...
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Karaman'da konuştu:
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı Karaman'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.