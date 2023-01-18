33 öğrenci, akran arabuluculuk yemini ederek rozet ve sertifikalarını aldı

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KARAMAN (AA) - Karaman'da Akran Arabuluculuğu Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan Bifa Anadolu Lisesi öğrencilerine sertifikaları İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından verildi.

Bifa Anadolu Lisesi'nde düzenlenen proje tanıtım ve sertifika dağıtım programında eğitim çalışmalarını tamamlayan 33 öğrenci, akran arabuluculuk yeminini ederek rozet ve sertifikalarını aldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, farklılıkların konuşularak zenginliğe dönüştüğünü, uzlaşı ile iş birliklerin artarak daha verimli zamanlara dönüştüğünü belirterek, projenin tüm okullar için örnek bir çalışma olacağı temennisiyle emeği geçen okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Program da söz alan Okul Rehber Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Celalettin Koç da, akranlar arasında yaşanan sorunların en temel sebebinin iletişimsizlik olduğunu belirterek, projenin gerçekleştirildiğini söyledi.











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