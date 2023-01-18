KMÜ'de ilk defa Enerji Yöneticisi sınavları yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KMÜ KAREN) tarafından enerji yöneticisi sınavı yapıldı.

KMÜ KAREN bünyesinde ilk defa enerji yöneticisi, bina etüt proje, sanayi etüt proje ve ölçme doğrulama sınavları gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile KMÜ arasında imzalanan sınav hizmetleri iş birliği protokolü çerçevesinde, bakanlık tarafından hazırlanan sınav KAREN tarafından yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları gözetiminde gerçekleştirilen sınavlara geçtiğimiz eğitim dönemlerinde enerji yöneticisi, bina etüt proje ve sanayi etüt proje eğitimlerini alan enerji yöneticisi adayları katıldı.

KAREN Müdürü Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen sınavla ilgili şunları kaydetti:

"2022 yılı temmuz ayında aldığımız yetki kapsamında merkezimiz bu yıl üç kez enerji yöneticisi, bir kez sanayi etüt proje ve bir kez de bina etüt proje eğitimi olmak üzere toplam beş adet eğitim düzenledi. Eğitimlerin ardından enerji yöneticisi sertifikası almak isteyen kursiyerler sınava katıldı. Sınavları ilk defa merkezimizde gerçekleştirmiş olmak bizleri son derece mutlu etti. Eğitimlerde ve sınavlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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