Belediye Başkanı Kalaycı, KMÜ Rektörü Gavgalı'yı ziyaret etti

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KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi(KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette KMÜ'nün Türkiye'nin gelişmekte olan kaliteli eğitim kurumlarından birisi olduğunu ifade eden Kalaycı, "Üniversitemizin Gavgalı'nın rektörlüğünde başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Hem akademik kadrolarına hem de sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. Sayın rektörümüze de yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Gavgalı da ziyaretten uyduğu memnuniyeti dile getirerek, iyi dilekleri için Kalaycı'ya teşekkür etti.

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