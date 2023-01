Karaman'da "Bir An için Her An Hazırız" programı düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından "Bir An için Her An Hazırız" temasıyla düzenlenen programa katılarak 101 Destek AFAD Gönüllüsüne kimlik kartlarını teslim etti.

Vali Akkoyun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 15 Temmuz Konferans Salonundaki programda afetlere karşı her zaman hazır, duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Afet farkındalığının çok önemli olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından çeşitli eğitimler ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversite iş birliği ile eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son olarak 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde, vatandaşlarımızın olası deprem anında doğru davranış biçimlerini uygulayabilmesi amacıyla 81 ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eş zamanlı olarak ilk kez Ülke Tatbikatı icra edilmiştir. Ülkemiz bugün mevcut kabiliyetleri ve yüksek kapasitesi ile afet yönetiminde dünyanın sayılı devletlerinden biri haline gelmiştir."

Konuşmaların ardından program, Destek AFAD Gönüllüleri kimlik kartı teslim töreni ile sona erdi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.