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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karamandan kısa kısa

AA

Karamandan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Vali Akkoyun, Rektör Gavgalı’ya görevinde başarılar diledi.

Gavgalı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

- Rektör Gavgalı başkanlığında ilk senato toplantısı yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Gavgalı'nın senato üyeleri ile ilk kez bir araya geldiği toplantıda senatoya konu olan gündem maddeleri değerlendirildi.

Akademik personel gerçekleştirilen ilk senato toplantısında Rektör Gavgalı, KMÜ’nün fiziki ve akademik altyapısının çok iyi durumda olduğunu söyledi.

Yeni dönemde mevcut altyapının üzerine koyarak hep birlikte var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Gavgalı şunları kaydetti:

"Kuruluşundan itibaren hızlı bir şekilde yapılanmasını tamamlayan üniversitemiz artık ayakları sağlam bir şekilde yere basan, Karaman’ın gelişimi için büyük bir sorumluluk yüklenen ve ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlerimizin donanımlı bir şekilde yetişmelerinde önemli bir misyona sahip olan bir kurum haline gelmiştir. Bize düşen el ele vererek, işimize odaklanıp var gücümüzle üniversitemizin gelişimi için çalışmak. Akademik anlamda sizlere her türlü desteği vermeye hazırız."

Toplantı, senato üyelerinin talep ve önerilerinin alınmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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