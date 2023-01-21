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Karaman Stadyumu 15 bin kişilik kapasitesiyle sporseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

AA

Karaman Stadyumu 15 bin kişilik kapasitesiyle sporseverleri ağırlamaya hazırlanıyor

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da yapımına 5 yıl önce başlanan 15 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarındaki stadyumun yapımı yaklaşık 4 ay sonra tamamlanacak.

Yapımı süren stadyumda incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun. AA muhabirine, yapımı devam eden stadyumun UEFA standartlarında tasarlandığını söyledi.

Kompleksin 52 bin 500 metre kare alan üzerine tesis edildiğini, dünyanın en önemli stadyumlarında kullanılan çim tohumlarının kullanıldığını vurgulayan Akkoyun, "Şu anda çim serimi gerçekleştirildi. Alttan ısıtma mevcut. 27 bin metre boru döşenerek çimlerimizin kış dönemlerinde büyümesi ve korunması sağlanacak. Standartlara uygun eğimden dolayı yoğun yağışlarda bile su toplanmamakta. 444 araçlık otoparkı mevcut. Ayrıca tesis çevresi araç otoparkına uygun." diye konuştu.


- Stadyumda her şey düşünüldü

Akkoyun, 15 bin seyirci kapasiteli stadyumda 4 soyunma odası ve 145 basın koltuğu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Stadyumda bebek bakım odaları, güvenlik, revir, büfe temizlik odaları, mescit gibi yerler mevcut. Tesis sadece futbol değil, değişik spor alanlarında da hizmet edecek şekilde inşa edilmiştir. Tesis bünyesinde restoran, bireysel antrenman sahaları, fitness ve ofisler, doping kontrol odaları, maç delege odaları, hakem odaları, gözlemci basın açıklama odası gibi alanlarda yapıldı. Kış aylarında seyircilerin üşümemesi için 161 doğalgazla çalışan radyon ısıtıcı yerleştirildi. Gece maçları için 220 projektör mevcut. Şehrimize yakışan uluslararası profesyonel müsabakaların yapılabileceği güzel bir tesis olacak. Açılışını kısa bir süre içinde hep birlikte yapacağız."


- Modern tesislerde spordaki başarının da artması amaçlanıyor

Bu tesis gibi Karaman'da birçok spor tesisinin inşa edildiğini, inşa edilmeye devam ettiğini anlatan Akkoyun, şöyle devam etti:

"Buradaki amaç gençlerimizin, vatandaşlarımızın spor imkanlarından faydalanmalarını sağlayacak yeterli ve güvenli tesisleri hayata geçirmektir. İnşallah bu tesisler sayesinde gençlerimiz, sporcularımız ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde edecek. Tesislerle birlikte başarılarımız artacaktır. Başarı bu tesislerde görev yapan antrenörlerin, hocaların, çalışanların, sporcular ve ailelerinin gayretleriyle gerçekleşmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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