Karaman'da 2023 yılının ilk İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman 2023 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Akkoyun, Valilikte düzenlenen toplantıda, 2022 yatırım verilerini paylaştı.

İl genelinde 2022'de, Mahalli İdarelerin yatırımları dahil toplam 285 proje üzerinde çalışıldığını belirten Akkoyun, "Bunlara ait toplam proje tutarı, 12,9 milyar liradır. 285 projenin, 63'ü bölge müdürlüklerimize, 100'ü İl Özel İdaresine, 49'u il müdürlüklerine, 2'si üniversitemize, 54'ü belediyelerimize, 6'sı Toplu Konut İdaresine, 11'i KOP idaresine aittir." ifadesini kullandı.

Üzerinde çalışılan projelerden 178'inin 2022 yılı aralık sonu itibariyle tamamlandığını aktaran Akkoyun, diğer projelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



Toplantının devamında İl Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından yatırım projeleriyle ilgili sunum gerçekleştirildi, bilgi aktarıldı.





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