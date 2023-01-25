İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Karaman'da protesto edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Karaman'da tepki gösterildi.

Yatsı namazı sonrası 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Avrupa değil, İslam birliği", "Allah'ın zikri üstündür", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizlerle bir süre tekbir getirdi, slogan attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Eğitime Destek Programları Merkezi (EDEP) Karaman İl Başkanı Teyfik Baran, bugün bir hassasiyeti paylaşmak, Kuran'ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara karşı tepkilerini koymak için burada olduklarını söyledi.

Kur'an'ın insanlara iletilen canlı bir hitap olduğunu ifade eden Baran, "Kur'an, düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur'an, uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir." dedi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri kınadıklarını dile getiren Baran, şunları söyledi:

"Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam'ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Bilinmelidir ki tek din İslam'dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam'ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz, 'Allah'ın nurunu söndüremezler.' Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam'ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam'a uzanan elleri kırmasını da biliriz. Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Bugün bize düşen başkalarının kutsalına saldırmak değil, kendi mukaddesatımıza sarılmaktır. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyor, tüm Müslümanları, STK'leri ülke yöneticilerini bundan sonrası için gereğini yapmaya davet ediyoruz ."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.