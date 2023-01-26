Karaman'da Valilik Halk Günü Toplantısı yapıldı

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından periyodik olarak düzenlenen Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda vatandaşlarla görüşerek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Akkoyun, iletilen sorunların çözümü için ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Halk Günü'ne katılmak isteyen vatandaşların, görüşme taleplerini Valilik binasındaki Açık Kapı Şube Müdürlüğü aracılığıyla, Alo 179 hattını arayarak veya Valilik web sitesinde yer alan Açık Kapı modülünden (https://www.acikkapi.gov.tr/) iletebilecekleri belirtildi.

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