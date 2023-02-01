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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Gavgalı, fakülteleri ziyaret etti

AA

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Gavgalı, fakülteleri ziyaret etti

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, fakülteleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gavgalı ilk önce Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Münir Oktay ile birlikte İslami İlimler Fakültesini ziyaret ederek akademisyenlerle bir araya geldi.

Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Gavgalı, ayrıca fakülte hocalarıyla bilimsel çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Daha sonra Spor Bilimleri Fakültesine geçen Gavgalı, Dekan Prof. Dr. Sefa Lök ve akademisyenlerle buluştu.

Toplantıda, bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılar elde eden çok sayıda milli sporcunun yetiştiği fakültenin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Gavgalı, tüm akademik ve idari personelle birlikte üniversitenin bugüne kadar elde ettiği başarı çıtasını daha da yukarıya çıkarmanın gayretinde olacaklarını belirtti.

KMÜ'nün yaklaşık 20 bin öğrencisi ve güçlü akademik ve idari kadrosuyla büyük bir aile olduğunu ifade eden Gavgalı, şunları kaydetti:

"Üniversiteler bulundukları şehirlerin gelişimi noktasında lokomotif görevini üstlenen çok önemli kurumlardır. Biz de bunun bilincinde olarak Karaman'ın ve ülkemizin her alanda gelişimine ve büyümesine katkı vermek için durmadan çalışacağız. Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesi bizler için çok önemlidir. Bu bakımdan bilimsel çalışmalarla birlikte eğitim öğretimde kalitenin daha da yükseltilmesi için gereken çalışmaları yapacağız."

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