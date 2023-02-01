Karaman'da muhtarlara "Aile Okulu Projesi" eğitimi verildi

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KARAMAN (AA) - Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Aile Okulu Projesi" kapsamında Karaman'da muhtarlara eğitim verildi.

Karaman Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliği ile Piri Reis Kültür Merkezinde düzenlenen programda merkez ve merkeze bağlı 136 mahalle ve köy muhtarına, aile içi iletişim becerileri, anne baba tutumları, ahlak gelişimi, olumlu davranış geliştirme, sosyal duygusal beceri gelişimi, çatışma ve stres yönetimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, bağımlılık, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı konularında bilgiler verildi.

Muhtarlar vasıtasıyla daha çok aileye ulaşmanın hedeflendiği eğitimlerin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2. döneminde tüm mahalle ve köylerde Aile Eğitimi Programı açılacak şekilde devam edeceği bildirildi.

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