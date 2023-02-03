Karaman Milletvekili Eser rektör Gavgalı'yı ziyaret etti

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette milletvekili Eser, Gavgalı'ya görevinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gavgalı, üniversitenin çok büyük bir değer olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte üniversitemizin gerek akademik, gerekse fiziksel gelişimi için var gücümüzle çalışacağız. Şüphesiz en önemli önceliğimiz bilimsel çalışmalar ve öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olacaktır" dedi.