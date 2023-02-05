Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Karaman'da incelemelerde bulundu

KARAMAN (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili, "Afyonkarahisar'da çok ciddi bir kaza oldu. İnşallah benzer olaylar olmaz diye ümit ediyoruz. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Aktaş, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karaman'a geldi.



Valilik binası önünde Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve daire müdürleri tarafından karşılanan Aktaş, valilik şeref defterini imzaladı.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Okulunu ziyaret edeceklerini söyledi.

Emniyet asayiş olayları başta olmak üzere teşkilatla ilgili genel değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Aktaş, "Buradaki mevcut durumu tespit edeceğiz. Daha iyisi için, daha iyi seviyeleri yakalamak noktasında, yapabileceklerimiz noktasında bir değerlendirmeyi ortaya koyacağız." dedi.

- "Gönül bu kazaların olmamasını arzu ediyor"

Aktaş, kar yağışıyla özellikle trafik kazalarında bir artış gördüklerini ifade ederek, "Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak kazaların olmaması veya en aza indirilebilmesiyle ilgili sahanın tamamında çok ciddi tedbirler alıyoruz. Çok ciddi görevlendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili duyarlılığını artırmaya yönelik çok geniş kapsamlı çalışmaları yapıyoruz. Gönül bu kazaların olmamasını arzu ediyor." diye konuştu.

Afyonkarahisar'da meydana gelen otobüs kazasını değerlendiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da çok ciddi bir kaza oldu. İnşallah benzer olaylar olmaz diye ümit ediyoruz. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada yapılması gereken emniyet birimlerinin ikazlarına uyulması, tedbirli olunması, hazırlıklı olunması. Kış koşullarına uygun bir donanımla yola çıkılması ve hız limitlerine uyulması çok önemli."

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