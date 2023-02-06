Karaman'da depremzedeler için Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da depremzedeler için Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı

AA

Karaman'da depremzedeler için Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı

KARAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için Karaman'da yardım kampanyası başlatıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenenlere acilen ulaştırılmak üzere Valilik koordinesinde ayni ve nakdi yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Ayni bağışta bulunmak isteyenlerin, öncelikle katalitik soba, kışlık kıyafet, battaniye, hijyenik malzeme, çocuk bezi ve maması, hazır ve bozulmayacak nitelikte paketli gıda gibi bağışlarını merkezde Piri Reis Kültür Merkezi'ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara iletebilecekleri kaydedilen açıklamada, nakdi destek vermek isteyenlerin ise "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebileceği (SMS bedeli: 20 lira) ya da AFAD Başkanlığının banka hesap numaralarına bağış yapabileceği bildirildi.

Karaman Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da hayırseverlerin, kullanılmamış yardım malzemelerini, bölgeye gönderilmek üzere Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki yardım çadırına getirebilecekleri ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Karaman'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Karaman'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara ...
(Görüntülü) KARAMAN&#039;DA EĞİTİME KAR TATİLİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARAMAN'DA EĞİTİME KAR TATİLİ
Karaman'da eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Karaman'da eğitime kar tatili
Karaman'da Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle ağır vasıtaların geçişine kapatıldı
YEREL HABERLER Karaman'da Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle ağır ...
Karaman'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Karaman'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara ...
Emniyet Genel Müdürü'ndan 'kaza' uyarısı: Kış koşullarına uygun bir donanımla yola çıkın
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü'ndan 'kaza' uyarısı: Kış ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Karaman'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Karaman'da incelemelerde ...
Karaman'da eğitim-öğretim toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Karaman'da eğitim-öğretim toplantısı gerçekleştirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.