Karaman'da depremzedeler için Valilik tarafından yardım kampanyası başlatıldı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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KARAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için Karaman'da yardım kampanyası başlatıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenenlere acilen ulaştırılmak üzere Valilik koordinesinde ayni ve nakdi yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Ayni bağışta bulunmak isteyenlerin, öncelikle katalitik soba, kışlık kıyafet, battaniye, hijyenik malzeme, çocuk bezi ve maması, hazır ve bozulmayacak nitelikte paketli gıda gibi bağışlarını merkezde Piri Reis Kültür Merkezi'ne, ilçelerde ise kaymakamlıklara iletebilecekleri kaydedilen açıklamada, nakdi destek vermek isteyenlerin ise "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebileceği (SMS bedeli: 20 lira) ya da AFAD Başkanlığının banka hesap numaralarına bağış yapabileceği bildirildi.

Karaman Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da hayırseverlerin, kullanılmamış yardım malzemelerini, bölgeye gönderilmek üzere Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki yardım çadırına getirebilecekleri ifade edildi.



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