Hatay'da enkaz altında kalan 6 kişi 72 saat sonra kurtarıldı

KARAMAN (AA) - Hatay'da, Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle depremden 72 saat sonra 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Antakya ilçesinde bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle, 2'si çocuk 6 kişiyi depremden 72 saat sonra kurtardı.
Enkazdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.