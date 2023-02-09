Hatay'da enkaz altında kalan 6 kişi 72 saat sonra kurtarıldı

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KARAMAN (AA) - Hatay'da, Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle depremden 72 saat sonra 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından, bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Antakya ilçesinde bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Karaman 2 Teker Motosiklet Grubu, Macaristan'dan gelen arama kurtarma ekibiyle, 2'si çocuk 6 kişiyi depremden 72 saat sonra kurtardı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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