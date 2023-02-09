Adıyaman'da bir kadın enkaz altından 86 saat sonra kurtarıldı

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KARAMAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Adıyaman'da bir kadın, çöken binanın enkazından 86 saat sonra sağ çıkarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Karaman'dan gelip Adıyaman'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Sağlık ekipleri de depremlerde çöken bir binanın enkazında arama yaptı.



Ekiplerin çalışması sonucu, enkaz altındaki Fatma Bulut, depremin ardından geçen 86 saat sonra kurtarıldı.



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